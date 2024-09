Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1973 - Ermittlungserfolge nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am heutigen Sonntag ereignete sich ein Verkehrsunfall. Der Verursacher flüchtete. Eine Fahndung der Polizei führte schließlich zum Erfolg. Gegen 0.30 Uhr wurden Anwohner in der Zusamstaße durch einen lauten Knall auf einen Verkehrsunfall aufmerksam. Ein Auto stieß gegen ein geparktes Fahrzeug und flüchtete anschließend. Die Polizei wurde alarmiert. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung fiel einer Polizeistreife im näheren Umfeld ein beschädigtes Auto auf. Der Schaden an diesem Auto stand augenscheinlich in Zusammenhang mit dem Unfall in der Zusamstraße. Die weitere Abklärung erhärtete den ersten Verdacht. Beim vermeintlichen Unfallverursacher handelte es sich um einen 24-jährigen Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Er musste anschließend eine Blutprobe abgeben. Außerdem beschlagnahmten die Beamten dessen Führerschein. Sollte die Blutprobe den Wert des Atemalkoholtests bestätigten, ist nämlich der Entzug der Fahrerlaubnis wahrscheinlich. Auch der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Gegen den 24-Jährigen wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols ermittelt.

Pfersee - Am Samstag (31.08.2024) kam es zu einem Unfall in der Christian-Dierig-Straße. Die vermeintliche Unfallverursacherin flüchtete. Mit Hilfe einer aufmerksamen Zeugin ermittelte die Polizei bereits nach kurzer Zeit das flüchtige Unfallauto. Gegen 13.45 Uhr touchierte ein Mercedes beim Ausparken auf einem Supermarkt-Parkplatz einen geparkten BMW. Anschließend fuhr der Mercedes davon. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Vorfall, merkte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Die Beamten konnten den Mercedes schnell ausfindig machen und die mutmaßliche Fahrerin bei ihrer Wohnung antreffen. Dabei stellten die Beamten eindeutige Unfallspuren an ihrem Fahrzeug fest. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3.500 Euro geschätzt. Gegen die Frau wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort (kurz: Unfallflucht) ermittelt.

