Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall auf glatter Fahrbahn - Renault schleudert gegen VW

Bünde (ots)

(jd) Eine 28-jährige Engeranerin fuhr am Freitag (31.1.) mit ihrem Renault auf der Engerstraße in Richtung Bünde. In einer Linkskurve kam ihr Fahrzeug, mutmaßlich aufgrund der glatten Fahrbahn, ins Schleudern und prallte gegen einen entgegenkommenden VW. Dieser wurde von einem 41-jährigen Hiddenhauser gefahren. Der Mann sowie seine 40-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 28-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde ebenfalls in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt im fünfstelligen Bereich.

