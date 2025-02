Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Bünder prallt gegen Baum und Mauer

Enger (ots)

(jd) Ein Anwohner der Zillestraße bemerkte am Samstagmorgen (1.2.) einen demolierten Opel in seiner Grundstückseinfahrt und verständigte die Polizei. Etwa zeitgleich fand ein Anwohner der Bünder Straße ein Trümmerfeld in seinem Vorgarten vor: Hier lagen diverse Fahrzeugteile, eine Mauer und ein Baum wiesen deutliche Beschädigungen auf. Auch dieser Anwohner verständigte die Polizei. Die hinzugekommenen Polizeibeamten stellten fest, dass die Fahrzeugteile, die sich im Garten der Bünder Straße befanden, dem Opel in der Zillestraße zugeordnet werden konnten. An der Halteranschrift des Fahrzeugs trafen die Beamten auf einen 18-jährigen Bünder, der einräumte, das Unfallauto gefahren zu haben: Nach ersten Ermittlungen fuhr er um 5.00 Uhr mit seinem Opel in Richtung Bünde, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Daraufhin geriet der Opel in den Vorgarten und prallte gegen Mauer und Baum. Sein Fahrzeug stellte er später dann in der Zillestraße ab. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell