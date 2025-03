Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Entsorgungsfachbetrieb

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 27.03.2025, gegen 22.40 Uhr, beschädigte eine unbekannte Täterschaft ein Fenster und versuchte in ein Gebäude eines Entsorgungsfachbetriebes in der Güterstraße einzusteigen. Vermutlich wurde der Unbekannte durch die ausgelöste Alarmanlage gestört. Das Gelände der Firma sowie das betroffene Gebäude wurden von der Polizei durchsucht. Dem Unbekannten gelang die Flucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

