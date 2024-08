Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Audi gestohlen

Sondershausen (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 01:45 Uhr, entwendeten Unbekannte einen Pkw Audi A4 in Sondershausen. Ein Familienangehöriger bemerkte das Wegfahren des Fahrzeuges und verständigte die Polizei. Wenig später wurde das Fahrzeug in der Nähe offenstehend aufgefunden und konnte an den Besitzer zurück gegeben werden.

