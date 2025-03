Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eisenbach: Pkw stößt mit Biber zusammen

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am Donnerstag, 27.03.2025 fuhr ein Autofahrer auf der Landstraße L172 zwischen der Abfahrt Schollach und der Kreisgrenze. Dabei überquerte unvermittelt ein Biber die Fahrbahn und wurde vom Pkw erfasst. Das Tier wurde dabei so schwer verletzt, dass es verendete. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Biberbeauftragte des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

