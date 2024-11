POL-GT: Pkw fährt in Fahrschule

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MS) - In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Mittwochabend (30.10., 15.00 - 23.30 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses am Fasanenweg ein. Die Täter verschafften sich Zutritt in die Wohnräume indem sie eine gläserne Terrassentür einschlugen. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung. Entwendet wurde Parfum. Zu weiterem ...

