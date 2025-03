Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Unfall mit überholendem Pkw

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 27.03.2025, gegen 19.00 Uhr, ist es auf der L 169 im Bereich der Unteren Alp zu einem Unfall zwischen einem abbiegenden und einem überholenden Fahrzeug gekommen. Der 43jährige Fahrer eines VW Transporters mit Anhänger fuhr auf der Landstraße in Richtung Bonndorf. Mutmaßlich nach technischen Problemen verlangsamte der Fahrzeuglenker sein Fahrzeug und wollte nach links in einen Feldweg einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 68jährigen Pkw-Lenker, welcher sich hinter dem Transporter befand und gerade beabsichtige, diesen zu überholen. Der 68-Jährige wurde in der Folge abgewiesen, prallte im weiteren Verlauf gegen eine Leitplanke und verletzte sich dabei leicht. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Gesamtschaden an Fahrzeugen und Leitplanke wird auf über 30000 Euro geschätzt.

