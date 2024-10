Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in Bäckerei

Oberthal (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind Unbekannte in eine Bäckerei in Oberthal eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter zerstörten die Scheiben der Eingangstür und betraten so die Räumlichkeiten. Im Innern der Bäckerei mussten sie jedoch feststellen, dass keine Wertgegenstände vorhanden waren. Auch die Einnahmen befanden sich nicht mehr in der Kasse, sodass die Täter die Örtlichkeit augenscheinlich ohne Diebesgut wieder verließen. Der verursachte Schaden bleibt dennoch.

