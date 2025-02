LPI-J: Verkehrskontrolle bringt mehrere Sünder zum Vorschein

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Mit dem Griff in die Hosentasche stelle ein junger Mann den Verlust seines Mobiltelefons fest. Sofort begab er sich noch an dem Donnerstagnachmittag an die Stelle in der Wiesenstraße, wo er es verloren haben könnte. Fehlanzeige. Eine Ortung des Gerätes wies jedoch auf eine Hausnummer in der Fabrikstraße. An der Örtlichkeit sah er zwei Personen, die auffällig ein Haus betraten. ...

mehr