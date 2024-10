Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand im Heizungskeller

Bad Münstereifel (ots)

Am Samstag (26. Oktober) kam es gegen 19 Uhr aus bislang unbekannten Gründen zu einem Brand in einem Heizungskeller in einem Einfamilienhaus in der Hochtürmer Straße in Bad Münstereifel.

Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden.

Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache wurden von den Brandermittlern der Polizei Euskirchen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell