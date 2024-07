Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - Spritztour mit Folgen

Ein 16-jähriger Rollerfahrer und seine 15-Jährige Sozia erlitten am Sonntag bei einem Sturz bei Rechberghausen Verletzungen.

Wie die Polizei mitteilt, war der Jugendliche gegen 20 Uhr auf der Landstraße 1147 von Adelberg in Richtung Rechberghausen unterwegs. Der junge Mann steuerte das Kleinkraftrad, die 15-Jährige saß hinter ihm auf der Sitzbank. Im Bereich der Serpentinen kurz vor einer Bushaltetstelle geriet die Alfa ins Schlingern. Der 16-Jährige verlor die Kontrolle übers eine Maschine und stieß bei langsamer Geschwindigkeit in die Leitplanken. In der weiteren Folge kamen die Fahrenden zu Fall und landeten auf der Straße. Eine Autofahrerin fuhr direkt hinter dem Kradlenker und seiner Mitfahrerin. Da beiden Verletzungen erlitten, verständigte die Autofahrerin den Rettungsdienst und Polizei. Obwohl der 16-Jährige darum gebeten hatten, das nicht zu tun. Denn bei der Unfallaufnahme kam ans Licht, dass der 16-Jährige gar keinen Führerschein besitzt und die Spritztour offenbar heimlich durchgeführt hatte. Beide kamen mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Auf den jungen Mann kommen nun mehrere Anzeigen zu.

