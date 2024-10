POL-EU: Flucht endete im Gewahrsam

Mechernich-Kommern, Bad Münstereifel-Rodert (ots) - Im Zeitraum von Dienstag (22. Oktober), 20 Uhr, bis Samstag (26. Oktober), 14.30 Uhr, hebelten Unbekannte eine rückwärtig gelegene Tür eines Einfamilienhauses in der Straße Effelsberger Weg in Bad Münstereifel-Rodert auf. Anschließend wurde das gesamte Objekt durchsucht und Goldbesteck entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Euro-Bereich. Am Sonntag (27. Oktober) hebelten Unbekannte ...

