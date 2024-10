Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Wohnhäuser

Mechernich-Kommern, Bad Münstereifel-Rodert (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (22. Oktober), 20 Uhr, bis Samstag (26. Oktober), 14.30 Uhr, hebelten Unbekannte eine rückwärtig gelegene Tür eines Einfamilienhauses in der Straße Effelsberger Weg in Bad Münstereifel-Rodert auf.

Anschließend wurde das gesamte Objekt durchsucht und Goldbesteck entwendet.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Am Sonntag (27. Oktober) hebelten Unbekannte ein Fenster im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in der Kreisbahnstraße in Mechernich-Kommern auf.

Auch hier wurde das gesamte Wohnobjekt durchsucht und Bargeld entwendet.

Der Sachschaden beläuft sich auch hier auf einen unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell