POL-PDNR: Unfallflucht auf LIDL-Parkplatz

Betzdorf / Kirchen (Sieg) (ots) - Am Sonntag, 16.06.2024, gegen 22:20 Uhr musste die Feuerwehr Betzdorf zu einem Brandeinsatz im Waldgebiet am Molzberg ausrücken. In der Nähe eines Waldweges in der Verlängerung der Allensteiner Straße wurde ein kleinerer Brand gelöscht. Die Feststellungen deuten darauf hin, dass bislang unbekannte Täter einen Holzstapel in Brand gesetzt haben. Die Kriminalpolizei Betzdorf hat die ...

mehr