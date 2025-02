Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ein Anschluss unter dieser Nummer

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Mit dem Griff in die Hosentasche stelle ein junger Mann den Verlust seines Mobiltelefons fest. Sofort begab er sich noch an dem Donnerstagnachmittag an die Stelle in der Wiesenstraße, wo er es verloren haben könnte. Fehlanzeige. Eine Ortung des Gerätes wies jedoch auf eine Hausnummer in der Fabrikstraße. An der Örtlichkeit sah er zwei Personen, die auffällig ein Haus betraten. Mit Eintreffen der Polizei flog das Handy plötzlich aus einem Fenster. Der Finder und damit Unterschlagender der Fundsache konnte ausfindig gemacht werden und muss sich nun strafrechtlich verantworten. In zumindest funktionsfähigem Zustand konnte der Verlierer sein Telefon wieder entgegennehmen.

