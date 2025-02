Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Führerschein und Fahrzeugschein, bitte!

Jena (ots)

Ein 31-Jähriger geriet am Donnerstagnachmittag in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Mit sichtlich steigendem Puls übergab der Fahrer den Beamten die Dokumente. Seine Aufregung hatte einen Grund, nämlich der zuvor getätigte Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht, sodass die Fahrt für ihn damit beendet war. Weiter ging es anschließend im Streifenwagen zur Fahrt in ein Krankenaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab, welches nun ausgewertet wird. Der 31-Jährige muss nun mit Post von der Busgeldstelle rechnen.

