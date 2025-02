LPI-J: Das sind doch meine Schuhe

Weimar (ots) - In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch zerschlugen unbekannte Täter in der Trierer Straße die Seitenscheibe eines Transporters. Anschließend entwendeten sie aus dem Innenraum Werkzeug im Wert von 400 Euro. Auch der Sachschaden an der Scheibe wurde auf 400 Euro geschätzt. Täterhinweise gibt es derzeit keine. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar ...

