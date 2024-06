Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und PKW // Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Freitag, gegen 11:45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 43-jährige Tesla-Fahrerin die Bergheimer Straße in Richtung Bismarckplatz. Etwa auf Höhe der Thibautstraße wollte diese nach links abbiegen, überquerte die Schienen und kollidierte mit einer Straßenbahn, welche ebenfalls in Richtung Bismarckplatz unterwegs war. Der 27-jährige Straßenbahnfahrer konnte die drohende Kollision nicht mehr verhindern. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt und zur näheren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Am Tesla und an der Straßenbahn entstand ein Schaden von jeweils ca. 30.000 Euro.

Der Verkehrsunfall wurde durch den Verkehrsdienst Heidelberg aufgenommen.

