Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen: Rennradfahrer stößt mit Rad fahrendem Kind zusammen, zwei Verletzte

Freiburg (ots)

Ihringen - Am Donnerstag 27.03.2025 befuhr gegen 18:16 Uhr ein Rennradfahrer die Breulstraße in Richtung Ortsmitte. An der Einmündung zur Eisenbahnstraße bog der Rennradfahrer nach rechts ab und stieß hier mit einem aus Richtung Bahnhof auf einem Fahrrad fahrenden 11-jährigen Kind zusammen, welches nach links in die Breulstraße abbiegen wollte. Beide Unfallbeteiligten stürzten und wurden leicht verletzt. Das DRK wurde zur Versorgung der Verletzten zur Unfallstelle gerufen. Das Polizeirevier Breisach hat den Verkehrsunfall aufgenommen. Nach derzeitigem Sachstand hatte der Rennradfahrer an der Einmündung das Stoppschild missachtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell