Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hinterzarten: Polizei sucht nach Unfallflucht Zeugen

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am Donnerstag, 27.03.2025, befuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin die Bundesstraße B500 von Breitnau in Richtung Hinterzarten. Im Gegenverkehr kam ihr nach derzeitigem Kenntnisstand ein Pkw (Marke Audi) entgegen, der ohne ersichtlichen Grund auf den Fahrstreifen der Pkw-Fahrerin kam. Diese musste deshalb nach rechts ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab und streifte die Schutzplanken. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Audi-Fahrer kümmerte sich nicht um das Unfallgeschehen und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651 9336-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell