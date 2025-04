Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Radfahrer in Obersulm verletzt, Toter auf Discounterparkplatz entdeckt

Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots)

Obersulm: Senior im Kreisverkehr verletzt

Ein 85-Jähriger wurde am Dienstagabend in Obersulm schwer verletzt. Der Mann radelte gegen 19 Uhr in einen Kreisverkehr in der Mühlrainstraße. Ein 21-Jähriger, der mit seinem Mercedes ebenfalls in den Kreisverkehr fuhr, übersah den dort fahrenden Radler wohl und kollidierte mit dem Senior. Der 85-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Heilbronn-Biberach: Toter bei Discounter entdeckt

An einem Discounter in Heilbronn-Biberach wurde am Dienstagmorgen ein Toter entdeckt. Ein Mitarbeiter des Ladens verständigte gegen 8 Uhr die Polizei und berichtete, das ein nicht ansprechbarer Mann hinter dem Gebäude auf einem Parkplatz liegen würde. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 27 Jahre alten Mannes feststellen. Durch die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben sich bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell