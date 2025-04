Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Mehrere Diebstahlsdelikte, Geschwindigkeitsmessungen

Hohenlohekreis (ots)

Öhringen: PKW in Garage durchwühlt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 01:20 Uhr, betrat eine bislang unbekannte Person eine unverschlossene Garage eines Wohnhauses in der Ulmenstraße in Öhringen. Anschließend wurde der ebenfalls nicht verschlossene PKW durchwühlt. Als der Eigentümer darauf aufmerksam wurde flüchtete der Täter. Ein Schaden ist nicht entstanden. Wer in der besagten Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zu der Person geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, unter der Telefonnummer 07941 9300, zu melden.

Neuenstein: Versuchte PKW-Diebstähle

Ein unbekannter Täter begab sich am frühen Mittwochmorgen, gegen 05:30 Uhr, in den Hof eines Wohnhauses in der Schanzstraße und versuchte den dort geparkten Tesla zu öffnen. Es blieb hierbei beim Versuch. Im Anschluss begab sich der Unbekannte in die Garage des Anwesens ohne etwas zu entwenden. Letztlich entfernte sich der Täter. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass es, etwa zur selben Zeit, zu einem gleichgelagerten Vorfall in der Querstraße "Steige" kam. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- 45-50 Jahre alt - schwarze Kleidung - schwarzer Rucksack

Wer in der besagten Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zu der Person geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, unter der Telefonnummer 07941 9300, zu melden.

Öhringen: Trimm-Dich-Schilder durch Unbekannte entwendet - Zeugen gesucht

Bislang Unbekannte entwendeten im Zeitraum zwischen dem 10. April und dem 20. April insgesamt vier Schilder der "Mentalen Trimm-Dich-Übungen" der Stadt Öhringen. Diese befanden sich am Denkmalweg zur Ohm, im Bereich der Römerbadunterführung. Bei drei von vier Schildern wurden die Rohrpfosten, an welchen diese befestigt sind, ebenfalls entwendet. Der Schaden kann auf einen vierstelligen Betrag beziffert werden. Zeuge, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Öhringen, unter der Telefonnummer 07941 9300, zu melden.

Neuenstein: Weidezaungerät entwendet - Zeugen gesucht

Zwischen dem 19. April, etwa 12 Uhr, und dem 21. April, etwa 18 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Weidezaungerät im Sauerbrunnenweg im Stadtteil Untereppach. Dieses war mit einem Solarsystem versehen, welches ebenfalls entwendet wurde. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, unter der Telefonnummer 07941 9300, zu melden.

BAB 6/Neuenstein: Mehrere Geschwindigkeitsverstöße

Am Mittwoch wurden auf der Bundesautobahn (BAB) 6, zwischen den Anschlussstellen Neuenstein und Kupferzell, über einen Zeitraum von knapp fünf Stunden, Geschwindigkeitsmessungen durch die Verkehrspolizei Weinsberg durchgeführt. Von insgesamt 6020 gemessenen Fahrzeugen waren 261 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. In drei Fällen müssen die Fahrer mit einem Fahrverbot rechnen. In dem Bereich der BAB 6 gilt für PKW-Lenker eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h, für LKW-Fahrer 80 km/h. Der Spitzenreiter in Sachen Geschwindigkeitsüberschreitung fuhr mit 177 km/h durch die Kontrollstelle und war damit fernab des erlaubten Tempos.

