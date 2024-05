Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Möhringen) Einbruch in Wohnung in der Wagenstraße (30.04.2024)

Tuttlingen-Möhringen (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Dienstag, im Zeitraum zwischen 7.15 Uhr und 13.15 Uhr in eine Wohnung in der Wagenstraße eingebrochen. Der Täter verschaffte sich erst über einen Balkon und anschließend über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen. Dort durchsuchte er in den Zimmern sämtliche Schränke und flüchtete mit Bargeld in einem hohen vierstelligen Bereich.

Zeugen, die im Laufe des Tages und abends Verdächtiges im Wohngebiet beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07461 941-0 beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

Nutzen Sie das Angebot Ihrer Polizei, damit Sie wissen, ob Sie ausreichend geschützt sind und wie Sie sich besser sichern können: Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Ihnen Sicherungsempfehlungen. Termine können Sie beim Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer: 07461 941-153 vereinbaren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell