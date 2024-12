POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Unbekannte stehlen 450 Liter Dieselkraftstoff

Moers (ots) - Am Samstag zwischen 17.52 und 18.07 Uhr brachen Unbekannte in Büroräume eines Supermarktes an der Uerdinger Straße ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Holztür und eine Schranktür. Ob sie etwas stahlen, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugenhinweise sind bei der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / ...

mehr