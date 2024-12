Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Verkehrsunfall mit einer verstorbenen Person - Zeugensuche

Dinslaken (ots)

Am 09.12.2024 gegen 17:15 Uhr befuhr eine 37-jährige Frau aus Dinslaken mit ihrem Pkw einen Stichweg der Dorotheenstraße und bog nach links auf die Dorotheenstraße in Fahrtrichtung Industriestraße ab. In Höhe der Hausnummer 102 querte eine 40-jährige Fußgängerin aus Dinslaken die Fahrbahn. Die 40-Jährige wurde von dem Pkw der 37-Jährigen erfasst. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag die Frau am Unfallort ihren Verletzungen. Die 37-jährige Fahrzeugführerin erlitt einen Schock und wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezielles Unfallaufnahmeteam der Polizei aus Essen hinzugezogen. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle durch Polizeibeamte abgeleitet. Der Pkw wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich auf der Polizeiwache in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 zu melden.

