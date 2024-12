POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Moers (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr, und Samstag, 10.30 Uhr, stahlen Unbekannte 96 Liter Dieselkraftstoff aus einem Lastkraftwagen an der A57. Der LKW stand auf dem Parkplatz Dong-West an der A57 in Fahrtrichtung Nijmegen. Bei dem LKW handelt es sich um die Marke Volvo, Modell FH, MTD353. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sie bittet Zeugen, dass sie sich mit der Polizeiwache Süd in ...

