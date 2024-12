POL-WES: Moers - Unbekannte stehlen 96 Liter Dieselkraftstoff

Moers (ots) - Am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr kam es auf der Reinhold-Büttner-Straße in Rheinkamp zu einem Körperverletzungsdelikt bei dem eine 38-jährige Frau aus Moers leichte Verletzungen erlitt. Nach derzeitigem Kenntnisstand verließ die 38-Jährige zur Tatzeit mit ihrem minderjährigen Kind das Haus, um dieses zur Schule zu fahren. Am Fahrzeug stehend fiel ihr ...

mehr