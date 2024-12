POL-WES: Wesel - Polizei sucht Zeugen nach Kabel-Diebstahl

Dinslaken (ots) - Am Samstag zwischen 17.15 und 20.45 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Straße Im Loosbusch ein. Die Täter schlugen die Terrassentür am Schlafzimmer ein und durchwühlten Schränke. Ob sie etwas stahlen, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sie sucht Zeugen und bittet diese, dass sie sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 ...

