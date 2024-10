POL-PDTR: Unfallflucht - Geschädigter gesucht

Leiwen (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 02.10.2024, 17:00 Uhr bis Dienstag, 08.10.2024, 12:30 Uhr drangen unbekannte Täter in eine ehemalige Gaststätte in der Mühlenstraße in Leiwen ein. Nach Betreten eines Lagerraums wurden aus diesem mehrere Werkzeuge und Maschinen entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch unbekannt. Die Täter flüchteten unerkannt. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden, die zur ...

mehr