POL-PDTR: Einbruch in der Mühlenstraße

Kell am See (ots) - Am Freitag, dem 04.10.2024, kam es in der Zeit zwischen 18:30 und 18:45 Uhr zu dem Diebstahl einer Geldbörse. Der Tatort befindet sich "In der Huf" in 54427 Kell am See. Die Geschädigte verließ ihr Anwesen mit einem Einkaufskorb und einer Pfandkiste. Die Gegenstände stellte sie in der Nähe der Haustüre ab, um weitere Gegenstände aus ihrem Anwesen zu nehmen. Als sie das Anwesen erneut verließ ...

