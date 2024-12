Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei rät zur Prüfung von Corona-Schnelltest-Rechnungen

Lippstadt - Geseke (ots)

Seit Anfang November 2024 erhalten Lippstädter und Geseker Bürgerinnen und Bürger Rechnungen des CSZ-Corona-Schnelltest-Zentrums UG. Das Unternehmen betrieb in der Corona-Zeit tatsächlich ein Schnelltest-Zentrum in Geseke. Die Firma CSZ stellt nun Rechnungen im Bereich von einigen Euro bis etwa 50 Euro aus und begründet die Forderung damit, dass angeblich nach Prüfung des Jahresabschlusses noch Schnelltests aus den Jahren 2022 und 2023 von den angeschriebenen Bürgerinnen und Bürgern zu bezahlen seien. Die Rechnungsaufforderung ist direkt mit einem Vermerk versehen, dass das CSZ ein Inkasso-Unternehmen hinzuziehe, sofern der Betrag nicht umgehend beglichen werde. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in Lippstadt ergaben, dass die Rechnungsempfänger tatsächlich an den in den Rechnungen erwähnten Daten einen Test durchführen ließen. Allerdings gab die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe an, dass die Forderungen zum großen Teil unberechtigt sind, da diese bereits mit der Kasse abgerechnet wurden. Die Polizei rät nach Erhalt einer derartigen Rechnung, diese zunächst nicht zu begleichen und eine Strafanzeige bei der Polizei zu erstatten. Somit kann der Sachverhalt und eine Strafbarkeit geprüft werden.

