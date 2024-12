Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Katrop - Fiat-Fahrer verletzt

Soest (ots)

Am 6. Dezember kam es gegen 09:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Kopperweg, etwa in Höhe der Hausnummer 3. Ein 29-jähriger Mann aus Soest befuhr mit seinem Fiat den Kopperweg in Richtung Osten. In Höhe der Unfallstelle kam dem Soester ein silberner Kleinwagen entgegen, der mittig der Fahrbahn fuhr. Um eine Kollision zu vermeiden, lenkte der 29-Jährige seinen Fiat nach rechts und geriet auf den dortigen Grünstreifen. Ein sofortiges Gegenlenken nach links hatte zur Folge, dass der Fiat auf der regennassen Fahrbahn in den linken Straßengraben rutschte und dort letztendlich zum Stillstand kam. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Folgen des Unfalles gekümmert zu haben. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 29-Jährige wurde verletzt von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden.

