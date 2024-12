Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Durchsuchung nach Fund von Waffen und Betäubungsmitteln

Werl (ots)

Am späten Nachmittag des 06.12.2024 erhielt die Polizei durch Zeugen einen Hinweis auf Waffen und Betäubungsmitteln in einer Wohnung in der Walburgisstraße in Werl. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Arnsberg wurde die Wohnung durch Hinzuziehen von Spezialeinheiten durchsucht. Es konnten diverse Messer, Luftgewehre, PTB Waffen, diverses Zubehör sowie Betäubungsmittel und Bargeld aufgefunden werden. Ein selbst gebauter Böller mit geringer Sprengkraft wurde ebenfalls aufgefunden.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich weitere Hinweise, die dazu führten, dass am letzten Montag sowie am gestrigen Dienstag in insgesamt sieben weiteren Objekten in Werl Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt worden sind. In sechs Wohnungen wurde nichts Verdächtiges gefunden. Bei der gestrigen Durchsuchung wurde eine Waffe sowie sechs Kanister mit einer unbekannten Flüssigkeit gefunden. Ob die Waffe erlaubnispflichtig ist und um was für eine Art von Flüssigkeit es sich handelt, wird derzeit geprüft.

Der Wohnungsinhaber der Wohnung aus der Walburgsisstraße, ein 26-jähriger Syrer ist derzeit flüchtig. Nach ihm wird gefahndet. Die Polizei ermittelt nun weiter in alle Richtungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell