Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrsunfall auf Autobahn, beschädigte Hausfassade

Main-Tauber-Kreis (ots)

Lauda-Königshofen/BAB 81: Unfall verlief glimpflich

Eine 84-jährige Autofahrerin kam am Mittwochvormittag, gegen 11 Uhr, auf der Bundesautobahn (BAB) 81, zwischen den Anschlussstellen Ahorn und Tauberbischofsheim, vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache, von der Fahrbahn ab. Sie kollidierte in der Folge mit der rechtsseitigen Schutzplanke ehe der PKW zum Stehen kam. Die Dame war angegurtet und blieb unverletzt. Am BMW und der Schutzplanke entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Der PKW musste abgeschleppt werden.

Reicholzheim: Fahrerflucht nach Unfall mit Hausfassade

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen Mitternacht, die Richolfstraße in Reicholzheim. Vermutlich mit einem Anhänger mitsamt Planenaufbau streifte der Verursacher einen mit einem Kupferblech überzogenen Fassadenvorbau, welcher als Wetterschutz dient und beschädigte diesen in einer Länge von etwa fünf Metern. Ein Teilstück, welches wahrscheinlich von der Plane stammt, konnte sichergestellt werden. Der Schaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Bereich. Nun werden Zeugen des Unfalls gesucht. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Wertheim, unter der Telefonnummer 09342 91890, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell