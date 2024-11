Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede

Salzgitter Lebenstedt und Thiede (ots)

Einbruch in parkende PKW

Salzgitter, Lebenstedt, Neißestraße, 23.11.2024, 21:00 Uhr bis 24.11.2024, 08:28 Uhr

Durch bislang unbekannte Täter wurden in der Nacht zu Sonntag die Seitenscheiben von zwei PKW und einem Transporter eingeschlagen, die auf dem Parkplatz eines Kleingartenvereins abgestellt wurden. Im Anschluss wurden die Fahrzeuge augenscheinlich von den Tätern durchsucht und diverse Gegenstände entwendet.

Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter zu melden.

Körperverletzung in einem Linienbus

Salzgitter, Lebenstedt, Kampstraße, 23.11.2024, 14:35 Uhr

Während der Fahrt in einem Linienbus gerieten am frühen Samstagnachmittag ein 29- und ein 31-jähriger Mann aus Salzgitter in Streit. Die Streitigkeiten der alkoholisierten Männer spitzten sich derart zu, dass der 29-Jährige seinem Kontrahenten mit der Faust in das Gesicht schlug.

Der 31-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

