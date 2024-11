Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 23.11.2024 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede

Salzgitter Lebenstedt und Thiede (ots)

PKW-Diebstahl

Salzgitter, Lebenstedt, Hans-Böckler-Ring, 22.11.2024, 04:30 Uhr - 17:00 Uhr

Im angegebenen Tatzeitraum wurde durch derzeit unbekannte Täter ein schwarzer PKW BMW X5 mit ausländischer Zulassung von einem Parkplatz im Hans-Böckler-Ring entwendet. Der PKW hatte die Erstzulassung im Jahr 2010.

Randalierer leistet Widerstand

Salzgitter, Lebenstedt, Berliner Straße / Martin-Luther-Straße, 22.11.2024, 22:33 Uhr

Am späten Freitagabend pöbelte eine männliche, alkoholisierte Person in der Berliner Straße zunächst mehrere Passanten an. Durch die eingesetzten Beamten wurde dem 37-jährigen Mann aus Salzgitter ein Platzverweis ausgesprochen.

Etwa 90 Minuten später wurde in der Martin-Luther-Straße eine männliche Person gemeldet, die gegen geparkte PKW treten sollte. Vor Ort konnte erneut der 37-Jährige angetroffen werden. Nachdem ihm die Ingewahrsamnahme ausgesprochen wurde, sperrte sich der Beschuldigte gegen die Fesselung und trat um sich.

Er wurde im Anschluss dem Polizeigewahrsam zugeführt, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte.

Gegen den Beschuldigten wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell