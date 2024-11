Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.11.2024.

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall forderte zwei schwer verletzte Personen.

Wolfenbüttel, Adersheim, L 495, 20.11.2024, 16:45 Uhr.

Die 47-jährige Fahrerin eines Pkw befuhr die L 495 in Richtung Salzgitter. Zeitgleich habe sich ein Pkw mit eingeschaltetem Warnleuchten auf der Fahrbahn befunden. Aus nicht bekannten Gründen fuhr die 47-jährige Frau offensichtlich ungebremst auf den stehenden Pkw auf. Der vor seinem Fahrzeug stehende 59-jährige Mann wurde von seinem nach vorne geschleuderten Fahrzeug erfasst. Beide Fahrzeugführenden mussten mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von mindestens 25.000 Euro.

