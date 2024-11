Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 22.11.2024: Verkehrskontrolle führt zu diversen Anzeigen

Peine (ots)

Am 21.11. ist gegen 16:45 Uhr ein Transporter von einer Streife der Polizei Ilsede kontrolliert worden. Bei dieser Verkehrskontrolle stellte sich dann schnell heraus, dass der 41-jährige Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins ist. So dass ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eröffnet wurde. Außerdem ergab ein Test, dass er mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen stand, woraufhin eine Blutprobe entnommen wurde und ein weiteres Strafverfahren eingeleitet werden musste. Hinzu kam, dass der Mann das Auto ohne Wissen und Zustimmung des Eigentümers benutzte. Letztendlich ergab eine Überprüfung, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag, weswegen er zum Abschluss in Gewahrsam genommen wurde.

