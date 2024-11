Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.11.2024.

Salzgitter (ots)

Johanniter -Weihnachtstrucker, wir sind dabei.

Die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel möchte sich in diesem Jahr an einer Spendenaktion der Johanniter beteiligen.

Wir denken, dass jedes von uns gespendete Päckchen ein Zeichen der Hoffnung sein kann. Wir wünschen uns, dass gerade in der Weihnachtszeit jede Geste Großes bewirken kann. Denn wir wissen auch, dass es in der Welt oft großes Leid gibt.

Wir möchten die Spendenbereitschaft unserer Dienststelle gerne mit den Menschen aus unserer Region teilen.

Wir als Polizei Lebenstedt bieten an, dass sich Bewohnerinnen und Bewohner ihr Päckchen in unserer Wache in der Joachim-Campe-Str. 21 abholen können und es mit Gegenständen der von der Johanniter ausgestellten Packliste bepacken. Bis 12. Dezember können die befüllten Päckchen bei uns wieder abgegeben werden.

Lassen Sie uns gemeinsam helfen und leidenden Menschen in der Welt für einen Moment einen Lichtblick geben. Jedes Spendenpaket hilft.

(Auf dem Foto v.l.n.r.: Leiter der Polizeiinspektion Volker Warnecke, Schirina Hasani, Jürgen Woelke als Leiter des Einsatz- und Streifendienstes)

