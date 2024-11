Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht von 23.11.24, 09h - 24.11.24, 09h

PK Salzgitter-Bad (ots)

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Sonntag, 24.11.2024, 00:58 Uhr, ereignete sich in der Porschestraße in SZ-Bad ein Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Mann aus Salzgitter kam mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Steinpoller. Während der Sachverhaltsaufnahme wurde beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab eine AAK von 1,39 Promille.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde durch eine Zeugenaussage bekannt, dass vor dem Eintreffen der Polizei am Unfallort eine anderer 29-jähriger Mann aus SZ-Bad versucht habe, mit einem Transporter den Pkw des 38-jährigen zu bergen. Weil dies offensichtlich nicht zum erwünschten Erfolg führte, wechselte der 29-jährige vom Transporter auf einen Lkw und startete einen neuen Versuch.

Wie sich herausstellte stand auch der 29-jährige unter Alkoholeinfluss, ein durchgeführter Alcotest ergab eine AAK von 1,80 Promille.

Blutproben wurden entnommen und Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell