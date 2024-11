Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung Polizeikommissariat Peine vom 24.11.2024

Trunkenheitsfahrt

Samstag, 23.11.2024, 19:25 Uhr

31234 Edemissen, Zum Osterberge

Am Samstagabend stellten Polizeibeamte einen 35-jährigen Fahrzeugführer fest, der mit seinem Audi die Straße zum Osterberge in Edemissen befuhr. Während einer anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Audi-Fahrer deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Es wurde eine Blutprobenentnahme beim Fahrzeugführer veranlasst und dessen Führerschein beschlagnahmt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Samstag, 23.11.2024, 16:00 Uhr

31241 Ilsede-Groß Bülten, Solschener Straße

Am Samstagnachmittag fiel einer Polizeistreife ein 40-jähriger Fahrzeugführer auf, der mit einem Audi auf der Solschener Straße in Groß Bülten unterwegs war. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Es wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Versuchter Einbruchdiebstahl aus Einzelhandelsgeschäft

Freitag, 22.11.2024, 20:00 Uhr, bis Samstag, 23.11.2024, 08:30 Uhr

31224 Peine, Querstraße

Vermutlich in der Nacht zu Samstag versuchten unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt in ein Einzelhandelsgeschäft in der Querstraße in Peine zu verschaffen. Hierzu schlugen die Täter ein rückwärtiges Fenster in einem Innenhof ein und öffneten dieses. Die Täter brachen die Tatausführung anschließend ab und flüchteten unerkannt vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

