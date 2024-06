Polizei Mettmann

POL-ME: 58-Jähriger löst SEK-Einsatz aus - Monheim am Rhein - 2406037

Mettmann (ots)

In Monheim am Rhein hat die Polizei am Montagabend, 10. Juni 2024, einen 58-jährigen Mann mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften in seiner Wohnung festgenommen.

Das war geschehen:

Am Montagmorgen erhielt die Polizei Kenntnis über einen 58-jährigen Deutschen, der Dritten gegenüber angab, sich selbst etwas anzutun. Daraufhin suchten die Polizeibeamten die Anschrift des Mannes in der Königsberger Straße auf, wo sie feststellten, dass er sich in seiner Wohnung verschanzt hatte. Da zu dem Monheimer Vorerkenntnisse vorlagen, dass dieser möglicherweise Zugriff auf Waffen haben könnte, wurde aus Gründen des Eigenschutzes für die Einsatzkräfte Unterstützung durch ein Spezialeinsatzkommando angefordert. Zudem mussten die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses für die Dauer des Einsatzes ihre Wohnungen verlassen.

Letztlich konnten die SE-Kräfte den Mann gegen 19:15 Uhr in seiner Wohnung überwältigen. Anschließend wurde der Mann zwangsweise in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, ebenso wurden keine Waffen in der Wohnung gefunden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell