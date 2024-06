Polizei Mettmann

POL-ME: Exhibitionist zeigt sich vor 84-Jähriger - Hilden - 2406036

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Montagmorgen, 10. Juni 2024, entblößte sich ein unbekannter Mann in schamverletzender Weise vor einer 84-Jährigen in einer Parkanlage in Hilden. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 8 Uhr ging eine 84-jährige Frau mit ihrem Hund in einer Grünanlage an der Hofstraße spazieren, als ein Mann aus einem Gebüsch hervortrat und sich ihr in schamverletzender Weise zeigte. Die 84-Jährige fühlte sich von dem Unbekannten belästigt und begab sich zu ihrer Wohnanschrift von der aus sie die Polizei alarmierte.

Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Der Mann kann von der geschockten Seniorin lediglich als circa 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben werden.

Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Hilden, Telefon 02103 / 898 6410, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell