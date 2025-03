Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Rotlicht missachtet

Rastatt (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 20 Uhr an der Kreuzung B3 / Berliner Ring zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 45.000 Euro. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 44-jähriger Ford-Fahrer die B3 in Richtung Muggensturm und übersah scheinbar an der Kreuzung das für ihn geltende Rotlicht. Er kollidierte in der Folge mit dem querenden Kia eines 49-Jährigen, welcher bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen erlitt. Er wurde mit seiner ebenfalls leicht verletzten Beifahrerin zur Behandlung in ein nahe gelegenes Klinikum gebracht. Der Fahrer des Ford wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden.

/bab

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell