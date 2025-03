POL-OG: Fischerbach - Brand

Biberach (ots) - Ein Kaminbrand hat am Donnerstagnachmittag in der Straße "Urbann" zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte sich gegen 17 Uhr durch die Hitze im Kamin Glanzruß entzündet haben, was in der Folge zu einem glühenden Rauchrohr sowie einem Funkenschlag aus dem Kamin führte. Ein Sachschaden dürfte nach den Feststellungen der Wehrleute aus Zell am Harmersbach und Biberach lediglich im Dachgeschoss entstanden sein. ...

