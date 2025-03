Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Einbruch in Behörde

Rastatt (ots)

Gegenstand polizeilicher Ermittlungen ist derzeit, wie ein Unbekannter zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in eine Behörde in der Straße "Am Schloßplatz" eindringen konnte. Fest steht, dass der Unbekannte sich im Gebäudeinneren gewaltsam Zutritt in den Bereich einer dortigen Kantine verschafft hatte und einen kleineren Bargeldbetrag entwenden konnte. In zwei Büroräumen im Erd- und ersten Obergeschoss drang der Unbekannte, unter anderem durch das Eintreten einer Verglasung, ein und durchwühlte das Mobiliar. An einem dritten Büro scheiterte der Unbekannte. Während die Beamten des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen aufgenommen haben, sicherten der Kollegen der Kriminaltechnik Spuren. Derzeit gibt es keine Hinweise, neben dem Bargeldbetrag, dass der Unbekannte weitere Beute machen konnte. Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen rund um die Behörde gemacht haben, wenden sich unter der Telefonnummer 07222 761-0 an die Ermittler des Polizeireviers Rastatt.

/rs

