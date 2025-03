POL-OG: Rastatt - Streit in Wohngemeinschaft

Kehl, Goldscheuer (ots) - Am Donnerstagabend sollen Unbekannte in der Hölderlinstraße in eine dortige Wohnung eingedrungen sein. Mutmaßlich verschafften sich die Einbrecher zwischen 18:45 Uhr und 19:45 Uhr gewaltsam Zutritt über eine Terrassentüre in das Haus. Ersten Erkenntnissen zu Folge erbeuteten die Eindringlinge Bargeld sowie mehrere Schmuckgegenstände und entfernten sich anschließend unerkannt vom Tatort. ...

