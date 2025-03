Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Usbeke muss nach Polen zurück

Weißkeißel (LK Görlitz) (ots)

Am Montagnachmittag stoppten zwei gemeinsame Streifen von Bundespolizei und Zoll auf der Kaupener Straße in Weißkeißel (Landkreis Görlitz) einen polnischen Toyota. Der Pkw war zuvor über die Grenzbrücke in Krauschwitz nach Deutschland gefahren. Vor Ort stellten die Beamten drei Insassen fest. Bei diesen Insassen handelt es sich um usbekische Männer. Bei zwei der Männer war nichts zu beanstanden, beim dritten allerdings fehlte der Aufenthaltstitel. Zudem ließ sich nicht erkennen, wann der 35-Jährige in den Schengen-Raum einreiste. Dafür wurde durch eine Überprüfung seiner Daten bekannt, dass sowohl Litauen als auch Lettland ihn zur Ausreise aufgefordert hatten. Die Kontrolle des Usbeken endete mit seiner Zurückweisung nach Polen. Schließlich war seine Einreise unerlaubt.

