Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Für Männer aus dem Sudan und aus Äthiopien endet die Einreise im Bahnhof Görlitz

Görlitz (ots)

Für zwei Männer aus dem Sudan (30, 31) sowie für einen Äthiopier (22) endet die Einreise nach Deutschland im Bahnhof Görlitz. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf nahm das Trio am Sonntagmorgen in Gewahrsam. Die Afrikaner waren zuvor mit einem grenzüberschreitenden Zug unerlaubt in die Neißestadt gelangt. Nach einem wenige Stunden dauernden Zwischenaufenthalt bei der Bundespolizei sind die drei am Nachmittag wieder nach Polen zurückgewiesen worden.

